Влада з райцентрів вчилася керувати у Гройсмана

21 листопада у Вінницькій мерії секретарі міських рад районного значення, які входять до регіонального відділення Асоціації міст України, обмінювались досвідом щодо вирішення питань, які турбують мешканців міст та селищ Вінницької області. Участь у зустрічі, яка відбулась у залі засідань вінницької міської ради, взяли представники 20 міст районного значення.

Про це повідомляє Департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

З 2010 року Асоціація міст України (АМУ) спільно із Агенцією міжнародного розвитку США реалізують проект «Ініціатива захисту прав та представлення інтересів місцевого самоврядування» (ДІАЛОГ), який включає такі компоненти як законодавство; діалог з вироблення політики; громадянська підтримка реформ; правові консультації та захист. В рамках цього проекту щоквартально проводяться фахові майстерні для спеціалістів органів місцевого самоврядування за темою, що охоплює різні напрямки діяльності місцевих рад.

21 листопада відбулась фахова майстерня на тему «Досвід роботи щодо організації діяльності місцевих рад та органів самоорганізації населення». Секретарі міських рад, депутати та працівники виконавчих органів міських рад Бару, Бершаді, Вінниці, Гнівані, Жмеринки, Козятину, Ладижину, Літину, Липовця, Іллінців, Погребища, Тульчину, Шаргороду та Ямполя знайомились із досвідом Вінницької міської ради у вирішенні важливих питань життєдіяльності територіальної громади міста, роботою квартальних комітетів м. Вінниці в рамках Асоціації органів самоорганізації населення. Крім того, учасники майстерні обговорювали пропозиції до діючого законодавства України з питань місцевого самоврядування.

На початку засідання секретар Вінницької міської ради Сергій Моргунов привітав учасників фахової майстерні: «Я сподіваюсь, що ті напрацювання та досвід, які сьогодні використовуються у роботі Вінницької міської ради, допоможуть у роботі міським та селищним радам, а також сприятимуть якісному вирішенню тих проблем, з якими звертаються до них мешканці територіальних громад».

Довідка. Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України» (АМУ) в 2012 році нараховує загалом близько 400 міст України. У Вінниці регіональне відділення АМУ працює вже понад 10 років. На сьогоднішній день до його складу входить 15 міст та селищ Вінницької області.

