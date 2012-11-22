«Планету» угнали до Попельні
17:30, 22 листопада 2012Вінниця
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Поцупили мотоцикла
18 листопада в м. Липовець з території домогосподарства 44-річного місцевого жителя невідомими було скоєно незаконне заволодіння транспортним засобом "Іж-Планета 3" .
Як повідомило УМВС у Вінницькій області, в ході проведення розшукових заходів працівниками міліції за підозрою у скоєні злочину затримано 21-річного жителя м. Попельня, Житомирської області.
Викрадений мотоцикл вилучено та повернуто власнику.
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