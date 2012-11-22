«Планету» угнали до Попельні

17:30, 22 листопада 2012
Вінниця
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Поцупили мотоцикла

18 листопада в м. Липовець з території домогосподарства 44-річного місцевого жителя невідомими було  скоєно незаконне заволодіння транспортним засобом "Іж-Планета 3" .

Як повідомило УМВС у Вінницькій області, в ході проведення розшукових заходів працівниками міліції за підозрою у скоєні злочину затримано 21-річного жителя м. Попельня, Житомирської області.

Викрадений мотоцикл вилучено та повернуто власнику.

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