«Планету» угнали до Попельні

18 листопада в м. Липовець з території домогосподарства 44-річного місцевого жителя невідомими було скоєно незаконне заволодіння транспортним засобом "Іж-Планета 3" .

Як повідомило УМВС у Вінницькій області, в ході проведення розшукових заходів працівниками міліції за підозрою у скоєні злочину затримано 21-річного жителя м. Попельня, Житомирської області.

Викрадений мотоцикл вилучено та повернуто власнику.