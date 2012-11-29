В центрі Вінниці знайшли снаряд

28 листопада до міліції зателефонував чоловік та повідомив про небезпечну знахідку. Про це повідомляє Вінбазар.

42-річний будівельник під час робіт виявив предмет схожий на боєприпас. Чоловік повідомив, що знаходиться снаряд на будівельному майданчику по вул. Пирогова у місті Вінниці.

Після прибуття правоохоронців було вжито всі необхідні заходи по охороні, а згодом і знешкодженню знахідки.

Як з’ясувалося будівельник знайшов снаряд калібру 250 мм часів Другої світової війни.