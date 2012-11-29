В центрі Вінниці знайшли снаряд
15:32, 29 листопада 2012Вінниця
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На будмайданчику
28 листопада до міліції зателефонував чоловік та повідомив про небезпечну знахідку. Про це повідомляє Вінбазар.
42-річний будівельник під час робіт виявив предмет схожий на боєприпас. Чоловік повідомив, що знаходиться снаряд на будівельному майданчику по вул. Пирогова у місті Вінниці.
Після прибуття правоохоронців було вжито всі необхідні заходи по охороні, а згодом і знешкодженню знахідки.
Як з’ясувалося будівельник знайшов снаряд калібру 250 мм часів Другої світової війни.
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