Вісім вінницьких гуртожитків відремонтують і передадуть мешканцям

Доленосне для мешканців восьми вінницьких гуртожитків рішення сьогодні ухвалила Вінницька міська рада на своїй черговій сесії. Прийняття „Програми передачі гуртожитків у комунальну власність територіальної громади м. Вінниці на 2012-2015 роки” наблизило для них перспективу отримати житло, у якому вони наразі мешкають, у власність, причому доведене до належного рівня.

- Це спільна програма муніципального і державного бюджету. Наразі під її дію у Вінниці підпадає 8 гуртожитків, - каже секретар Вінницької міської ради Сергій Моргунов.-. Ми всі знаємо, у якому стані гуртожитки, котрі були віддані підприємствам, заводам і організаціям. Суть програми полягає в тому, що щоб люди могли ефективно використвувати ці гуртожитки, в тому числі - приватизувати свої квартири. Задля цього разом з державою за принципом 50:50 проводиться капітальний ремонт побутових мереж і в цілому цих гуртожитків. А тоді вони передаються мешканцям, які там проживають.

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Один з гуртожитків, що розташований на вул. Гліба Успенського, наразі вже доводять до ладу за цією програмою.

