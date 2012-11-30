Викладач з Америки проведе майстер-класи для старшокласників

Департамент освіти Вінницької міської ради запросив викладача-методиста, стипендіата за програмою Держдепартаменту США Ів Сміт для проведення науково-практичних семінарів, майстер-класів для вчителів англійської мови загальноосвтініх навчальних закладів та дискусійних клубів для старшокласників та вихованців гуртку «Спілкуємося англійською», який працює безкоштовно в усіх школах міста щосуботи.

Про це повідомляє Департамент у справах ЗМІ Вінницької міської ради.

Ів Сміт буде працювати в місті з 29.11 по 04.12.2012 року, поділиться досвідом роботи з учнями, ознайомить викладачів з ефективними методами викладання англійської мови. Вчителі та учнів будуть мати гарну можливість поспілкуватися з носієм мови та удосконалити свої комунікативні навички.

Перша зустріч відбудеться у Вінницькому технічному ліцеї (вул. Володарського, 4) 30 листопада.

З 11.00 до 12.30 пройде Дискусійний клуб для старшокласників

З 13.00 до 14.30 чекають викоаладачів на семінар гуртку «Спілкуємося англійською»

З 15.00 до 16.30 проведе семінар для викладачів класів старшої школи.