У неділю вас безкоштовно обнімуть в центрі Вінниці

2 грудня о 14 годині у сквері Козицького, що у Вінниці пройде флеш-моб «Вільні обійми». Молодь з плакатми "обніми мене" чи "обійму безкоштовно" буде ходити сквером. Найактивнішими учасниками та організаторами акцій безкоштовних обіймів є молодь.

Однак важливо не це, а сама ідея «Вільних обіймів». Часто людям не вистачає уваги і підтримки близьких, або ж просто трапляються якісь негаразди у житті. І тоді хтось незнайомий з’являється посеред вулиці із табличкою «Обніму» і пропонує абсолютно безкоштовно насправді дуже цінну річ – підтримку. Адже завдяки обіймам настрій неймовірно покращується і людина вже не почувається одинокою

Довідка. Ідея «Free Hugs» – вільних обіймів виникла у хлопця на ім’я Хуан Манн, коли він повернувся до рідного Сіднею з Лондона. На той момент він мав купу проблем і його до того ж ніхто не зустрів. Побачивши, як інших людей зустрічали родичі, обіймаючи їх, хлопець раптом захотів побувати на їхньому місці. Тут же Хуан дістав картон і маркер і написав двосторонню табличку «Free Hugs». Із нею хлопець подався у людне місце, однак ніхто довгий час не зважав на нього.

Раптом до хлопця підійшла літня жінка і сказала, що сьогодні вранці помер її пес, і це сталося в річницю смерті її дочки в автокатастрофі. Тому усе, що їй зараз потрібно, – це щоб її хто-небудь обійняв. Після цієї історії Хуан став обіймати всіх, кому необхідна була така невигадлива підтримка. Однак уряд Сіднея висловило протест проти такої акції, так як у нього не було страховки публічної відповідальності, а це мільйони. У відповідь Хуан подав петицію про те, щоб йому дозволили обіймати людей, коли йому хочеться. Під цією петицією підписалися десять тисяч чоловік, і він отримав таке право. Після цього Хуан виклав у Мережі відео австралійської групи «Sick Puppies», яке переглянули мільйони людей. Така ідея усім сподобалася, і люди почали виходити на вулиці з табличками, на яких було написано про безкоштовні обійми.