Менеджер фірми загубив 60 тис. "казенних" гривень

32-річний менеджер одного з вінницьких ТОВ звернувся в міліцію та повідомив, що невідомий чоловік вирвав з його рук барсетку з грішми в сумі майже 60 тисяч гривень, які належали фірмі.

Про це повідомив СЗГ УМВС у Вінницькій області.

За фактом грабежу відкрили кримінальне провадження, розпочали слідсто. З'ясувалося, що чоловік вигадав злочин.

За словами начальника 1-го відділу Сергія Сокирана, під час опитування потерпілий розповів, що їздив у справах разом з бухгалтером підприємства, а коли виходив з машини невідомий його пограбував. Однак в працівників міліції закралися підозри щодо плутаних пояснень чоловіка, який не міг точно відтворити деталі того, що сталося. Та й частина речей, які зазвичай чоловіки носять в барсетці чомусь під час пограбування була в кишенях чи в машині.

Зрештою, вінничанин зізнався, що вигадав кримінальні перипетії для того, аби у такий спосіб виправдатися перед керівництвом фірми, адже гроші він загубив.

Тепер за фактом завідомо неправдивого повідомлення про вчинення злочину відповідно до ст.383 КК України відкрито кримінальне провадження. За такий злочин передбачено покарання від виправних робіт на строк до двох років до позбавлення волі на строк до двох років.