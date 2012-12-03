На Новий рік і Різдво вінничани кататимуться безкоштовно

Міська рада вирішила, що 31 рудня, а також 1 і 7 січня комунальний громадський транспорт возитиме вінничан безкоштовно.

Про такий подарунок вінничанам до свят повідомив Вінницький міський голова Володимир Гройсман.

За словами мера, витрати Вінницькому ТТУ на безкоштовне перевезення городян у святкові дні компенсують з міського бюджету.

Ще один сюрприз – трамваї, тролейбуси та автобуси також додаватимуть місту святкового настрою, - їх прикрасять новорічною ілюмінацією.