На Новий рік і Різдво вінничани кататимуться безкоштовно
11:00, 03 грудня 2012Вінниця
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У громадському транспорті
Міська рада вирішила, що 31 рудня, а також 1 і 7 січня комунальний громадський транспорт возитиме вінничан безкоштовно.
Про такий подарунок вінничанам до свят повідомив Вінницький міський голова Володимир Гройсман.
За словами мера, витрати Вінницькому ТТУ на безкоштовне перевезення городян у святкові дні компенсують з міського бюджету.
Ще один сюрприз – трамваї, тролейбуси та автобуси також додаватимуть місту святкового настрою, - їх прикрасять новорічною ілюмінацією.
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