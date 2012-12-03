Собака взяв смерть господаря на себе

1 грудня о 21.15 год вінницькі правоохоронці отримали повідомлення, що в селі Вінницькі Хутори по вул. Набережній водій автомобіля "Фольксваген-4" наїхав на свого 29-річного односельця і втік з місця пригоди.

Про це повідомляє прес-служба Державтоінспекції у Вінницькій області.

Чоловіка з діагнозом закрита черепно-мозкова травма відправили до лікарні швидкої допомоги у Вінниці. Працівники ДАІ м.Вінниці встановили, що автомобіль належить 43-річному жителю села Вінниці Хутори.

Встановлено, що пішохід рухався краєм проїзної частини дороги з собакою. У зустрічному їм напрямку рухався автомобіль, який і скоїв на них наїзд. Водій утік у невідомому напрямку. Собака на місці загинув, а пішохід з травмами госпіталізований до лікарні. На місці ДТП було знайдено тільки уламки розбитого скла. Під час обстеження прилеглих територій в 5-ти кілометрах від місця автопригоди було знайдено автомобіль «Фольксваген Т-4» з характерними технічними пошкодженнями та розбитим склом. Його власник у нетверезому стані спав вдома. На запитання про скоєне ДТП, він пам’ятав лише, що збив собаку.

За фактом проводиться досудове дослідження.