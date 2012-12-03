Батько покалічив сина на мопеді

1 грудня о 17.57 год. в Липовецький райвідділ надійшло повідомлення, що по вул. Привокзальній на станції Липовець 40-річний водій мопеду "ДЕФІАН" Олександр Хуторний, не впорався з керування і впав на дорогу.

Про це повідомляє прес-служба Державтоінспекції у Вінницькій області.

Внаслідок ДТП, його 4-річний син Назар Хуторний, який сидів на мопеді без захисного шолома, з діагнозом закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, множинні ссадни обличчя та забійна рана голови госпіталізований у хірургічне відділення Липовецької ЦРЛ.