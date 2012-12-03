Батько покалічив сина на мопеді

13:57, 03 грудня 2012
Вінниця
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Впав на дорогу

1 грудня о 17.57 год. в Липовецький райвідділ надійшло повідомлення,  що по вул. Привокзальній на станції Липовець  40-річний водій мопеду "ДЕФІАН" Олександр Хуторний, не впорався з керування і впав на дорогу.

Про це повідомляє прес-служба Державтоінспекції у Вінницькій області.

Внаслідок ДТП, його 4-річний син Назар Хуторний, який сидів на мопеді без захисного шолома, з діагнозом закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, множинні ссадни обличчя та забійна рана голови госпіталізований у хірургічне відділення Липовецької  ЦРЛ.

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