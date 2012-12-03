Хлопчика покусав бродячий пес

1 грудня о 19:00 на пункт звязку державної пожежно-рятувальної частини №10 міста Гайсин від чергової районної лікарні надійшло повідомлення про те, що в приймальне відділення було доставлено дитину, 2004 року народження, жителя с. Куна.

Хлопчика на вулиці випадково покусав бродячий пес.

Про це повідомляє прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Після цього він був доставлений батьками до районної лікарні та госпіталізований до травматологічного відділення з діагнозом «укушені рани лівої гомілки». Стан потерпілого задовільний.

