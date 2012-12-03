Вогонь забрав лише життя пенсіонерки

1 грудня о 15:50 на пункт зв‘язку державної пожежно-рятувальної частини №27 смт Піщанка від чергового міліції надійшло повідомлення про те, що у власному домогосподарстві у селі Грабарівка місцевими жителями після пожежі було виявлено тіло 77-річної жінки.

Про це повідомляє прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

За попередніми даними, смерть настала в результаті отруєння продуктами горіння. Пожежу ліквідовано силами місцевого населення. Причиною загорання стало порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення. Вогонь знищив лише домашні речі, однак встиг забрати життя людини.

