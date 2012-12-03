Три вантажівки зникли зі стоянки
15:47, 03 грудня 2012Вінниця
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Досі не знайшли
Досі продовжуються пошуки трьох вантажних автомобілів "Сканія" з напівпричіпами. Вночі 30 листопада їх поцупили невідомі з приватної автостоянки підприємця з селища Стрижавка Вінницького району.
Про це повідомляє управління Державтоінспекції УМВС України у Вінницькій області.
30 листопада до правоохоронців звернувся 42-річний приватний підприємець, який повідомив, що в смт. Стрижака з його власної автостоянки скоєно незаконне заволодіння трьома вантажними автомобілями «Сканія» з напівпричепами.
У м. Вінниця та по області було введено оперативний план «перехоплення».
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