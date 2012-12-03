На автовокзалах відміняють автобусні рейси

«У цю хвилину продовжуються роботи відновленню електропостачання у селі Малі Хутори на Вінниччині».

Про це УНІАН-Вінниччина повідомила начальник відділу оперативного реагування «Цілодобова варта» Антоніна Іващук.

- О 13.30 отримали повідомлення про два пориви на лінії у Малих Хуторах, - каже УНІАН-Вінниччина Іващук. - Також в період з 14.30 до 16.00 проводились роботи по ремонту підстанції по вулиці Козицього у Вінниці. Досі ремонтують водогінну мережу в районі Лісопарку. В цьому районі провели переключення водопостачання на інші мережу. Тобто вода в квартирах вінничан є, але на вулицях Писарева та Хмельницькому шосе з недостатнім напором.

Також УНІАН-Вінниччина на «Цілодобовій варті» повідомили, що 89 працівника шляхового господарства вийшли на вулиці для прибирання мокрого снігу.

- Працює 14 піскомашин, - продовжує Іващук, - сім снігоприбиральних, вісім тракторів, два грейдери та три снігонавантажувачі.

Стосовно зупинки руху трамваїв між зупинками «Книжка» та площа Гагаріна, то вона трапилась внаслідок перегородження трамвайних шляхів вантажівкою «Сільпо». Силами МНС та ТТУ вантажівку відтягнули. Рух був зупинений в період з 12.50 до 14.15.

На Центральному автовокзалі повідомили, що на 16 год через погодні умови було відмінено 6 автобусних рейсів.

- До кінця дня ще доведеться відміняти, - повідомили на довідці Центрального автовокзалу.

