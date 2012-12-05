На завтра обіцяють сильні опади

12:20, 05 грудня 2012
Вінниця
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У четвер, 6 грудня, на більшій частині території України синоптики прогнозують хмарну з проясненнями погоду, - повідомляє Український гідрометцентр.

На Вінниччині місцями очікуються сильні опади у вигляді дощу і снігу. Варто розраховувати на налипання мокрого снігу, ожеледі, на дорогах  - ожеледиці.

Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с.

Нічна температура на більшій частині території України 6 грудня коливатиметься від 4° морозу до 1° тепла. Вдень термометри покажуть від 2°морозу до 3° тепла.

Сьогодні ж -  хмарно з проясненнями, вночі без істотних опадів, вдень місцями невеликий мокрий сніг, на дорогах ожеледиця, місцями налипання мокрого снігу. Вітер південно-східний 5-10 м/с. Температура вночі 4-9 °С морозу, вдень від 2°С тепла до 3°С морозу.

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