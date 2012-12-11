На сімейний новорічний бал приходити тільки родинами

Провести вихідний у колі сім’ї вінницькі родини запрошує громадська організація «Територія мам». 22 грудня та третьому поверсі ТРЦ «Анастасія» о 16-ій годині розпочнеться «Новорічний сімейний бал-маскарад».

За словами керівника організації Валентини Ткачук, свято організувати вирішили з метою популяризувати важливу роль сім’ї у сучасному суспільстві.

– Завдяки таким святам наша організація намагається відродити справжні сімейні цінності, – зауважує Валентина Ткачук. – Під час різноманітних майстер-класів, які будуть включені у програму заходу, молоді родини дізнаються, як зберегти тепле спілкування в родині на довгі роки, а сімейні пари зі стажем зможуть поділитися своїми секретними формулами родинного щастя.

У програмі свята розважально-навчальні заходи для дітей та батьків, майстер-класи від танцюристів, новорічна експрес-фотосесія та багато веселого й цікавого.

Оскільки свято проводиться у формі бал-маскараду, то учасникам бажано бути одягненими у маскарадні костюми. Якщо знайти свій образ не вдалося, тоді дрес-кодом буде святковий одяг – для дам це вечірнє чи бальне плаття, для кавалерів – костюм.

Вартість квитків для сімейної пари – 10 гривень, для однієї особи – 15 гривень.

Для бронювання квитків телефонуйте 093-80-77-936 (Валентина) та 098-97-52-206 (Наталя).