Вінниччина самотужки забезпечить лише 40% запланованих витрат 2013 року

6 грудня поточного року Верховна Рада України ухвалила Закон України “Про Державний бюджет України на 2013 рік”. У відповідності до норм Бюджетного кодексу, у двотижневий термін повинні бути затверджені місцеві бюджети.

Про процес формування обласного бюджету-2013 на Вінниччині розповіла голова постійної комісії з питань бюджету обласної Ради Наталія Гетце.

Головним фінансовим управлінням облдержадміністрації разом із постійною комісією з питань бюджету обласної Ради уже довгий час ведеться робота із розробки проекту обласного бюджету на 2013 рік для подальшого затвердження його на сесії, повідомила Н.Гетце. Зараз уже відомі показники, які закладатимуться в його основу.

Так, розрахунковий показник доходів загального фонду бюджету Вінницької області визначено на рівні 755,7 млн. грн., що більше планових показників Міністерства фінансів на 2012 рік на 110,7 млн. грн. або 17,2% та більше очікуваних надходжень на 2012 рік на 89,2 млн. грн. або 13,4%.

Основним бюджетоутворюючим податком є податок на доходи фізичних осіб, який займає 94,0% у структурі загального обсягу доходів загального фонду обласного бюджету.

Прогнозні показники податку на доходи фізичних осіб на 2013 рік визначено в сумі 706,1 млн. грн. Збільшення надходжень зазначеного податку зумовлено наступними факторами: зростанням фонду оплати праці працівників області на 11,0%; збільшенням доходів громадян, отриманих від надання в оренду земельних часток (паїв) та інших доходів громадян (в основному, від продажу рухомого та нерухомого майна); покращенням адміністрування зазначеного податку шляхом легалізації доходів громадян та виведення їх з тіньового сектору економіки.

Загальний обсяг видатків обласного бюджету, розрахованих Мінфіном на 2013 рік (без урахування трансфертів) становить 1880,2 млн. грн. і зріс порівняно з аналогічним показником на 2012 рік на 187,1 млн. грн. або на 11,1%. Показники у галузях бюджетної сфери, розраховані на наступний бюджетний рік для обласного бюджету, такі:

- державне управління – 4,2 млн. грн. (збільшено порівняно з 2012 роком на 246,0 тис. грн. або на 6,2%);

- освіта – 435,9 млн. грн. (збільшено в середньому на 12,9 млн. грн. або на 3,0%);

- охорона здоров'я – 1202,1 млн. грн. (збільшено на 91,5 млн. грн. або на 8,2%), з яких 56,0 млн. грн. передбачено реформування медичної галузі в рамках пілотного проекту, в якому Вінницька область приймає участь;

- соціальний захист та соціальне забезпечення – 117,5 млн. грн. (збільшено на 52,1 млн. грн. або на 79,6%), зокрема, обсяг видатків на будинки-інтернати для малолітніх та престарілих інвалідів збільшено на 19,3% (на 9,2 млн. грн.), порівняно з 2012 роком.

Таким чином, наголошує голова бюджетної комісії, в 2013 році для області пріоритетним залишатиметься фінансування соціальної сфери: освіти, охорони здоров’я і соціального забезпечення громадян, видатки на які сукупно складатимуть більше 90% обласного бюджету.

За попередніми оптимістичними розрахунками, проведеними виходячи з показників, доведених для обласного бюджету, їх обсяг дасть можливість у 2013 році забезпечити в повному обсязі видатки на оплату праці з нарахуваннями відповідно до підвищених розмірів мінімальної заробітної плати та посадових окладів за Єдиною тарифною сіткою, потребу в коштах бюджетних установ на оплату за енергоносії, інші захищені та першочергові статті видатків.

Обсяг видатків розвитку (капітальних) буде визначено після забезпечення асигнуваннями потреби у захищених та першочергових видатках.

В зв’язку з підготовкою проекту обласного бюджету та необхідністю врахування позицій усіх заінтересованих сторін, Вінницька обласна Рада та постійна комісія з питань бюджету закликає експертне середовище, громадські організації, бізнес та громадян долучитись до процесу розробки основного фінансового документу області.

Про стан підготовки обласного бюджету можна дізнатись із місцевих засобів масової інформації та на сайті обласної Ради – http://www.vinrada.gov.ua у вкладці “Бюджет 2013”.