Сьогодні перед судом відповідатиме директор «Гостевії»

Сьогодні, о 16.00 у Ленінському суді суддя Дернова в залі №207 буде розглядати справу про стрілянину, яку влаштував директор «Гостевії» Олег Гладько по своєму сусіду Миколі Школі. Олег Гладько вимагає від сусіда 650 тисяч гривень компенспаенції морального збитоку через образу честі та гідності.

Нагадаємо, що 14 березня 2012 року у приватному секторі по вулиці Анастасії Медвідь у Вінниці між двома сусідами відбувся конфлікт.

Внаслідок з'ясування стосунків проникаючі поранення гумовими кулями отримав 56-річний Микола Школа, батько 5-ти дітей, колишній пілот цивільної авіації, а зараз пенсіонер і приватний підприємець. Стріляв бізнесмен, власник «Гостевії» Олег Гладько. За його словами, конфлікт між сусідами триває п’ять років. Він вважає, що застосування зброї проти сусіда – це самооборона та захист сім’ї.