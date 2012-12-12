26 грудня стане відомо, на які гроші житиме Вінниця

Вінниця отримає бюджет на 2013 рік 26 грудня. Цього дня депутати міської ради зберуться на останню сесію 2012 року, аби затвердити головний кошторис міста.

Про це повідомив міський голова Володимир Гройсман.

- Бюджет буде надзвичайно складним і прожити за ним цілий рік буде неможливо, - каже Володимир Борисович. - Тож влада Вінниці розраховує на те, що у лютому-березні будуть внесені зміни до Державного бюджету, що дасть можливість відкорегувати міський.