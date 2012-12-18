З Вінниці вивезли півтори тисячі кубів снігу

За два тижні стихії, починаючи з третього грудня, сніг у Вінниці припинявся лише двічі – 4-го та 14-го грудня. Не зважаючи на погіршення погодних умов, які знову спостерігаються у місті протягом останніх двох діб, комунальні служби міста не припиняють усувати наслідки негоди. Ввечері, 17 грудня, на засіданні міського штабу з надзвичайних ситуацій міський голова Володимир Гройсман, звертаючись до комунальників, зазначив, що їм потрібно працювати в посиленому режимі і далі, поки у місті повністю не буде наведено порядок.

Про це повідомляє Департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

З 16 на 17 грудня, коли знову почався сніг, спецтехніка комунальних служб тричі очистила магістральні шляхи міста. А під ранок, коли трохи припинилися опади, проїжджу частину посипали протиожеледними матеріалами. На прибирання тротуарів, які знову після очистки замело снігом, вийшли не тільки дорожники, а й 100 курсантів МНС, силами яких розчищено майже 20 км тротуарів. Однак, є тротуари та зупинки громадського транспорту, які знаходяться на утриманні закладів торгівлі, що розміщуються біля них. Інспекцією по контролю за благоустроєм та санітарним станом міста протягом останніх діб було надано 49 приписів щодо усунення порушень та складено 4 адміністративних протоколи на такі підприємства.

З центральних вулиць та мостів триває вивіз снігу, якого протягом двох тижнів комунальники вивезли з міста вже 1470м3. Більш складна ситуація у дворових територіях біля багатоповерхівок. Сьогодні на допомогу ЖЕКам було надано більш потужну техніку, яка від снігу прочищає прибудинкові території та контейнерні майданчики.

- Мала механізація, яка належить ЖЕКам, у даній ситуації малоефективна, адже під снігом внаслідок морозів утворилась ожеледиця, що ускладнює рух техніки, - говорить начальник департаменту житлового господарства Сергій Кушнір. - Сьогодні на прибирання дворових територій було задіяно 7 екскаваторів. Ефективність їх на порядок вища, тим більше, що через значний шар снігу та льоду декілька одиниць техніки малої механізації, які перебувають на балансі ЖЕКів, вийшли з ладу. Екскаватори будуть залучати до робіт на прибудинкових територіях і надалі.

В ніч з 16 на 17 грудня заметіль створила перемети на трасі, якою сміттєвози вивозять з Вінниці тверді побутові відходи. Цілу ніч працівники КП «Ековін» з ДАІвцями розчищали трасу, а також допомагали витягувати автомобілі зі снігового полону. Близько 30 автівок застрягло на цій трасі. Однак, не зважаючи на негоду, на ранок усі контейнерні майданчики обласного центру були очищені від сміття.

Продовжують зачищати сніг і на територіях біля закладів освіти та охорони здоров’я. Міський голова Володимир Гройсман дав доручення першочергово провести роботи по очистці бурульок з дахів шкіл, садочків та закладів охорони здоров’я.

- На сьогодні ситуація є стабільною та контрольованою. Ми не допустили збою руху транспорту. Щодо тепло-, водо- та енергозабезпечення ситуація стабільна. Дуже багато опадів і тому ще багато роботи. Ми не зупиняємось, поки не буде наведено порядок по всьому місту, - звернувся до керівників комунальних служб Володимир Гройсман. - Я щиро всім дякую всім службам, які без зупинки працюють протягом двох тижнів. І хочу попросити керівників передати ці слова кожному працівнику. Але разом з тим, я хочу мати перелік осіб, хто, на вашу думку, недопрацьовує. Не може бути так, що хтось «паше», а хтось сидить і лише робить вигляд. Я думаю, що по результатах ми подивимося, хто справді справився. А хто не працював – ми з цим швидко розберемося.