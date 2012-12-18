Через аварію рух по Центральному мосту заблокували на 20 хвилин

На перехресті вулиць Першотравневої та Соборної, вчора близько 19.30, «Ауді 80» влетіла у «Фіат Добло». Близько 20 хвилин рух громадського транспорту був паралізований, - повідомляє 20 хвилин.

Водій на «Фіаті» виїжджав на перехрестя з Першотравневої у бік мосту. У цей час зі сторони мосту на Соборну рухався водій на «Ауді», який скерував машину вліво на рейки трамваю і зіткнувся з «Фіатом».

- Не знаю, чому водій на «Ауді» прийняв уліво, коли я вже майже виїхав, - каже водій «Фіату». – Ще трохи, і у нас було б лобове зіткнення. Потім ми викликали працівників ДАІ, які дуже швидко приїхали і зробили заміри. Після цього ми забрали машини з проїжджої частини, щоб не заважати руху громадського транспорту.