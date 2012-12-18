50 тон невідомого металобрухту знайшли на Вінниччині
Податкова міліція
Співробітниками відділу податкової міліції Козятинської ОДПІ встановлено, що невідомі особи здійснюють діяльність по заготівлі та переробці брухту чорних металів на території Козятина.
Про це повідомляє відділення податкової міліції Козятинської ОДПІ у Вінницькій області.
В подальшому проведено огляд вищезазначеної території, в результаті чого встановлено факт накопичення та зберігання чорного металобрухту побутового та промислового походження близько 50 тонн на загальну суму 90 тис. грн.
При проведені відповідних заходів не було надано будь-яких дозвільних документів на даний вид діяльності, а також документів про походження виявленого на майданчику металобрухту.
Незаконну продукцію оглянуто, описано та вилучено до прийняття рішення відповідно до чинного законодавства України.