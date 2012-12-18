Опозиція не хотіла «відпускати» Домбровського у ВР

Одним із питань сесії Вінницької обласної ради, яка відбулась сьогодні, 18 грудня, стало дострокове припинення повноважень депутатів облради, обраних народними депутатами України. Йдеться про Миколу Джигу, Віктора Тимошенка, Григорія Заболотного і Олександра Домбровського.

Якщо трьох з перелічених народних обранців депутати «відпустили» писати закони з легким серцем, то Домбровському опозиція в облраді знову вирішила «вспомнить все». А саме, вкотре нагадала, що вважає переможницею виборів у мажоритарному окрузі №11 бютівку Наталію Солейко. Відтак, заявила голова фракції ВО «Батьківщина» в облраді Людмила Щербаківська, Домбровський – депутат нелегітимний, то й , мовляв, голосувати в питанні №25 порядку денного немає за що.

Отож, Щербаківська звернулася до колег-депутатів з проханням не підтримувати рішення про припинення його депутатських повноважень в облраді. Також соратниця Тимошенко нагадала присутнім, що лідер Об’єднаної опозиції «Батьківщина» Арсеній Яценюк зареєстрував у ВР законопроект про фальсифікацію результатів виборів у мажоритарних округах №№ 11 та 14. А обласні депутати –бютівці надіслали відповідні звернення до прокуратури , УМВС та постійної комісії обласної Ради з питань зміцнення законності, правопорядку, боротьби з корупцією, охорони прав і свобод громадян.

На це заступник голови комісії зауважив, що таку заяву вони можуть щонайбільше взяти до уваги.

А заступник голови фракції «Єдність» Віктор Вікалюк, заявив, що взагалі-то на статус Домбровського як народного депутата не вплине, прийме облрада рішення про дострокове припинення його повноважень, як депутата облради, чи ні. Позаяк ЦВК відповідне рішення про визнання його народним депутатам вже прийняла.

52 голоси за фактично звільнення Домбровським «місця» в облраді дали регіонали. Ще три – союзники «Бактьківщини» по опозиції – депутати від «Фронту змін».

Стосовно ж парламентського «самовизначення» Домбровського, - з ким співпрацюватиме у Раді, - то в інтерв’ю порталу «Вінниця ОК», яке як рояль в кущах з’явилося у день сесії облради , він сказав таке.

« Чи пропонували Вам приєднатися до фракції «Батьківщина», або Партії регіонів?

- У мене не було жодної розмови ні з ким. Я думаю, що представники всіх фракцій знають мою позицію – позицію незалежного депутата. Я її озвучив публічно, і я цієї позиції буду дотримуватися. Тому жодної розмови з жодним представником будь-якої фракції у мене не було з цього приводу.

- Чи буде створено депутатську групу з близьких Вам по духу мажоритарників? Якщо так, то хто до неї увійде?

- Сьогодні зарано говорити про створення якоїсь великої групи, але, принаймні, група здорового глузду, яка б захищала і лобіювала інтереси Вінниці і Вінницької області, буде створена, бо ми це обіцяли нашим виборцям. Вона буде позафракційна, вона буде не політична, а регіональна. Я впевнений, що це важливо, і це потрібно робити».