У зіткненні «Чері» з «Мерседесом» загинув водій «китайця»

У Літинському районі внаслідок зіткнення двох автомобілів загинула людина. Попередньо встановлено, що до трагедії призвели несприятливі погодні умови – ожеледиця.

Про це повідомив СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

21 грудня близько дванадцятої години ночі біля села Малинівка Літинського району на слизькій ділянці дороги 33-річний водій автомобіля «Чері», житель міста Києва, не впорався з керуванням та скоїв зіткнення з мікроавтобусом «Мерседес», який рухався назустріч.

Внаслідок ДТП водій легковика від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці пригоди.

За фактом дорожньо-транспортної розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами».