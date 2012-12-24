Замерзли троє літніх людей

За добу на Вінниччині через морози загинуло троє людей. Ще восьмеро – травмовані.

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області

21 грудня о 09:05 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини № 15 міста Бар від чергового райлікарні надійшло повідомлення, що у власному домогосподарстві на подвір’ї виявлено мертвою 92-річну жінку. Загиблу о 08:30 знайшов її брат. Тілесних ушкоджень на тілі загиблої не виявлено, за попередніми даними, смерть настала через переохолодження.

Наступного дня о 09:25 до рятувальників міста Бершадь від фельдшера села М’якохід надійшло повідомлення, що на вулиці Гагаріна виявлено тіло замерзлого 56-річного місцевого мешканця.

А ввечері до тульчинських рятувальників надійшло повідомлення, що у полі неподалік села Кинашів лісничий виявив мертвого чоловіка. Було встановлено, що 64-річний загиблий проживав у селі Клебань. За попередніми даними, смерть настала через переохолодження. Обставини події та причина смерті встановлюються.

22 грудня о 10:50 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини смт Вороновиця надійшло повідомлення, що 21 грудня о 21:15 каретою швидкої медичної допомоги у районну лікарню м. Вінниці з діагнозом «обмороження кінцівок» доставлено 35-річного жителя села Писарівка. Хворий перебуває в хірургічному відділенні в задовільному стані.

Загалом, протягом вихідних в області зафіксовано ще сім подібних випадків. Громадяни ще звертались до лікарняних установ по допомогу через обмороження та переохолодження у Чернівецькому, Ямпільському, Могилів-Подільському, Піщанському, Тростянецькому та Вінницькому районах.