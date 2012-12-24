Бійці МНС витягали шкільний автобус з дітьми

21 грудня о 07:37 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №27 смт Піщанка надійшло повідомлення про те, що на автошляху між населеними пунктами Брохвичі та Піщанка у зв’язку із складними погодними умовами у снігову пастку потрапив шкільний автобус, в якому знаходиться 8 дітей.

Про це повідомляє ТУ МНС у Вінницькій області.



По прибуттю до місця події бійцями МНС було встановлено, що автомобіль «Газель» з’їхав на узбіччя біля с. Брохвичі, де потрапив в сніговий замет. Рятувальниками за допомогою спецтехніки було відбуксировано автобус на проїжджу частину, та супроводжено до смт Піщанка.



