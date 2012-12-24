Іноземці беруть довідки у вінницькому архіві для виплат

Сьогодні, 24 грудня, працівники архівної справи святкують професійне свято. Вінницький архів зберігає тисячі екземплярів рідкісних документів. Більшість з цих документів видають користувачам в електронному вигляді, повідомляєрадіо "Місто над Бугом".

Лише минулого року працівники архіву відсканували 250 тисяч копій документів. Також, крім збереження документів, архівні працівники виконують запити громадян майнового та особистого характеру.

- Багато запитів щодо уточення обставин смерті своїх рідних в часи репресій, - говорить директор Державного архіву Вінницької області Юрій Легун. - Також багато запитів з-за кордону - з Німеччини, США - щодо підтвердження перебування в гето. Потім люди отрмиують у себе на батьківщині виплати. До нас йдуть матеріали постійного зберігання. А от що стосується стаж роботи, зарлати - словом, все, що необхідно для оформлення стажу, зберігається в міському архіві.