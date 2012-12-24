Малюк та 39-річний чоловік обварилися окропом

22 грудня о 07:50 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №18 міста Іллінці надійшло повідомлення про те, що до приймального відділення місцевої лікарні було доставлено однорічного жителя села Слободище з діагнозом «термічний опік окропом обличчя і передньої стінки грудної клітки, площею 15 % тіла».



Зі слів матері, дитина потягнула на себе скатертину, на якій знаходилася чашка з гарячим чаєм, внаслідок чого отримала опік.



Наразі хлопчик перебуває у реанімаційному відділенні. Лікарі кваліфікують його стан, як середньої важкості.

Про це повідомляє ТУ МНС у Вінницькій області.



Наступного дня о 07:30 до крижопільських рятувальників надійшло повідомлення про те, що до центральної районної лікарні звернувся по допомогу 39-річний чоловік, якому медики встановили діагноз «опік окропом лівої ступні ІІ ступеня».



Зі слів потерпілого, травму він отримав внаслідок власної необережності, знімаючи з плити посудину з окропом.

Потерпілого госпіталізували в хірургічне відділення, на даний час його стан задовільний.



