До Вінниці приїхав заступник Генерального прокурора

Прокурор Вінницької області Олександр Мрихин провів розширене засідання колегії "Про підсумки роботи органів прокуратури області за 2012 р. та заходи, спрямовані на підвищення ефективності їх діяльності, основні завдання на наступний рік". У роботі колегії взяв участь заступник Генерального прокурора України Віктор Войцишен.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Вінницької області.

- У поточному році, працюючи в умовах законодавчих та структурних змін, - зазначив Олександр Михайлович, - органи прокуратури області забезпечили належне виконання завдань і функцій щодо захисту конституційних прав громадян та інтересів держави, зміцнення законності і правопорядку в регіоні.

Засобами прокурорського нагляду, зауважив прокурор області, вдалось покращити ситуацію із додержанням конституційних прав і свобод громадян при провадженні оперативно-розшукової діяльності, дізнання, досудового слідства та підтримання державного обвинувачення в судах.

Не допущено незаконних притягнень громадян до кримінальної відповідальності слідчими органів служби безпеки та податкової міліції, а також скоротилась кількість громадян незаконно притягнутих до кримінальної відповідальності слідчими органів внутрішніх справ.

Значна увага приділялась питанням захисту прав громадян на оплату праці, соціальне та пенсійне забезпечення. Завдяки вжитим заходам у цій сфері, спостерігається стійка тенденція до зниження заборгованості із виплати заробітної плати. За документами прокурорського реагування погашено заборгованість у розмірі понад 27 млн. грн., порушено 13 кримінальних справ, до відповідальності притягнуто 96 посадових осіб, з яких 20 - контролюючих органів.

Також вжито заходів до захисту інтересів держави від неправомірних посягань у бюджетній сфері, в тому числі, закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти. Зокрема, порушено 20 кримінальних справ, за актами прокурорського реагування притягнуто до відповідальності 139 службових осіб, відшкодовано до бюджету 1,1 млн. грн. Судами задоволено позовів прокурорів у цій сфері на 8,6 млн. грн., а відповідачами добровільно відшкодовано 545 тис. грн. Рішення судів за такими позовами реально виконано на понад 1,5 млн. грн.

Практична реалізація скоординованих з іншими правоохоронними органами заходів певною мірою сприяла оздоровленню криміногенної обстановки. Станом на 20 листопада поточного року загальна злочинність в області зменшилась на 17 відсотків, підліткова - більш ніж на 6, групова - на 5, рецидивна - на один. Кількість тяжких злочинів зменшилась майже на 16 відсотків, а особливо тяжких - майже на 6.

Підбиваючи підсумки роботи колегії, заступник Генерального прокурора України Віктор Войцишен, висловив своє бачення щодо подальшої організації роботи прокуратури Вінницької області з урахуванням змін до законодавства, вимог Генерального прокурора України та нових підходів до здійснення прокурорсько-слідчої діяльності.

За підсумками роботи колегії розроблено комплекс організаційних і практичних заходів, спрямованих на підвищення ефективності роботи на основних напрямах прокурорсько-слідчої діяльності, на зміцнення законності та правопорядку в регіоні.