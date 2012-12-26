Меморіал Олександра Олійника виграли вінницькі дзюдоїсти

У спортивному клубі єдиноборств «Ратибор» відбувся обласний турнір серед кращих юних дзюдоїстів області. Змагалася група підлітків 1997 – 1999 р.н. (у 3 вагових категоріях) та група зовсім юних спортсменів 2002 – 2005 р.н. (у 8 вагових категоріях). Всього на килим виходили понад 60 борців. Найбільшу кількість учасників (чверть від загальної кількості) делегувала на турнір вінницька міська ДЮСШ № 5 (директор – Іван Бондарчук). Змагання були присвячені пам’яті знаного вінницького борця – майстра спорту міжнародного класу з дзюдо та самбо Олександра Олійника.

Деякі поєдинки закінчувались за лічені секунди – переможцям вдавалося отримувати «чисту» перемогу. Вболівальники реагували на вдалі дії бурхливими оплесками. Серед них, зрозуміло, були й батьки юних дзюдоїстів.

Серед переможців турніру у молодшій групі фахівці виділили Максима Зіміна (вагова категорія до 24 кг) і Миколу Козоріза (до 26 кг), а по старшій групі – Владислава Закирничного (до 55 кг) і Ігоря Довганя (до 66 кг). Всі вони є вихованцями ДЮСШ № 5 Вінницького міського спорткомітету. Командного заліку на чемпіонаті не було.

Відчувалося, що змагання для юних спортсменів – це як невеличке свято. Особливо привертали увагу вихованці ДЮСШ № 5 Антон Гревцев та Максим Гончарук, учні восьмих класів.

– Ризик травмувань ніяким чином не відштовхує від дзюдо. Адже нам дуже подобається займатися цим видом боротьби, – в «один голос» говорять хлопці.