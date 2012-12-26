Важа Даіаурі підготував чемпіона ... Важу Даіаурі

У Вінниці в борцівській залі Центрального міського стадіону, пройшов відкритий турнір вінницької міської ДЮСШ № 5 (директор – Іван Бондарчук) з сумо. Організував змагання заслужений тренер України Важа Даіаурі, голова обласної федерації з цього виду спорту.

У чемпіонаті брали участь приймали участь дівчата і юнаки віком від 1998 року народження і молодші. Всього боролися майже 70 юних спортсменів. Турнір став завершенням сезону для юних вінницьких сумоїстів.

Дівчата змагалися лише у двох вагових категоріях, а саме, у вазі до 35 та до 50 кг. Переможцями в них стали, відповідно, Інна Білаш та Олена Максименко. Цікаво, що в поєдинках хлопців брав участь й 13-річний син Важі Шотаєвича, теж Важа.

Він змагався у найважчій категорії (до 65 кг) і став переможцем. До речі, молодший Важа – учень 8-го класу. Навчаться він добре. Даіаурі-молодший займається сумо з 5 років і вже двічі здобував звання чемпіона України (2011 та 2012 роки), а також титул чемпіона Європи-2011.

В інших категоріях переможцями турніру стали: брати Олексій та Андрій Рудницькі (відповідно – до 30 та до 45 кг), Олексій Рябишин (до 49 кг), Владислав Морозов (до 35 кг), Андрій Полиш (до 50 кг), Валентин Зеленков (до 55 кг) та Олександр Омельченко (до 60 кг).