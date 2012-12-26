Зарубінський писатиме закони про ПЕК

Вчора Верховна Рада затвердила склад комітетів, до яких потрапили і вінничани, котрі пройшли до парламенут за партійними списками.

Отож, висуванець Партії регіонів Олег Зарубінський став перши заступником голови Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки.

В одному комітеті працюватимуть вінничани Володимир Продивус (ПР) та Геннадій Ткачук. Обидва народні депутати увійшли до складу Комітету з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики.