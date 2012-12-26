Зарубінський писатиме закони про ПЕК
10:00, 26 грудня 2012Вінниця
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Продивус і Ткачук – про комуналку
Вчора Верховна Рада затвердила склад комітетів, до яких потрапили і вінничани, котрі пройшли до парламенут за партійними списками.
Отож, висуванець Партії регіонів Олег Зарубінський став перши заступником голови Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки.
В одному комітеті працюватимуть вінничани Володимир Продивус (ПР) та Геннадій Ткачук. Обидва народні депутати увійшли до складу Комітету з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики.
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