Працівник м’ясопереробного підприємства загинув у фаршозмішувачі

У четвер, 20 грудня, на одному із вінницьких підприємств, де виготовляють м'ясну продукцію, загинув 29-річний працівник.

Про це повідомила газета «Місто».

В управлінні Держгірпромнагляду кажуть, що чоловік потрапив у ємність для змішування фаршу і помер одразу.

- Зараз на підприємстві працює спеціальна комісія у складі п'яти осіб, - зазначає начальник відділу розслідування нещасних випадків обласного Теруправління Держгірпромнагляд у Вінницькій області Олександр Волинець.

Щось більше стосовно цієї смерті на виробництві у теруправлінні не коментують. Як і не озвучують можливих причин смертельного випадку. Серед чуток - працівника могло вдарити струмом, після чого його і відкинуло у ємність.

Олександр Волинець зазначає, що результати перевірки, яка зараз триває, будуть після 10-денного детального розслідування комісії і результатів судмедекспертизи.

«Місто» намагалось отримати коментар на підприємстві, але зв’язатись з керівництвом не вдалося.

Загиблий працівник - житель Луки Мелешківської, у цьому ковбасному цеху він працював лише другий день. У нього залишились дружина і двоє дітей: шестирічна донька і шестимісячний син.