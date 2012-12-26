В розвиток інфраструктури Вінниці інвестовано 72 мільйони

Протягом поточного року у Вінниці зросли обсяги інвестування в проекти інфраструктури міста, на що було направлено 72 мільйони гривень, що в 2,4 рази перевищує показники 2011 року. Також в економіку Вінниці було вкладено близько 3,5 мільйонів доларів США прямих іноземних інвестицій.

Про це повідомила директор Департаменту економіки і інвестицій Вінницької міськради Галина Якубович.

Протягом 2012 року у Вінниці було створено близько 2,3 тисяч суб’єктів підприємницької діяльності. Після переходу частини підприємців на спрощену систему оподаткування надходження до міського бюджету від єдиного податку збільшилися в 2,5 рази. Кількість підприємств, що займаються торгівлею, наданням послуг, збільшилася за рік на 65 одиниць, обсяги роздрібного товарообороту зросли на 20%, а платних послуг - на 28%.

Крім того, реформи торкнулися і медицини - протягом 2012 року в комунальних установах охорони здоров'я Вінниці впроваджувався проект «Електронна картка пацієнта». Також на початку осені в місті був створений муніципальний консультативно-діагностичний центр.

У поточному році в місті було введено в експлуатацію 2 нових дитячих садка, а також заробив сервіс електронної запису дітей у дитячий садок.

Ці дані були оприлюднені під час підбиття підсумків виконання програми соціально-економічного розвитку Вінниці на 2012 рік. В даний час ця програма виконана майже повністю.