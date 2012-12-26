Рятувальники врятували школярів від обвалу шкільного даху
13:46, 26 грудня 2012Вінниця
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У Немирівському районі
25 грудня о 08:49 немирівські рятувальники звільнили від снігу дах місцевої школи села Рубань Немирівського району.
Про це повідомляє прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.
За отриманою з відділу освіти інформацією, через великі опади снігу створилась загроза обрушення покрівлі та стіни навчального закладу.
Бійці служби «101» провели роботи з розчищення даху, врятувавши будівлю від руйнування.
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