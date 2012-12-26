Рятувальники врятували школярів від обвалу шкільного даху

25 грудня о 08:49 немирівські рятувальники звільнили від снігу дах місцевої школи села Рубань Немирівського району.

Про це повідомляє прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

За отриманою з відділу освіти інформацією, через великі опади снігу створилась загроза обрушення покрівлі та стіни навчального закладу.

Бійці служби «101» провели роботи з розчищення даху, врятувавши будівлю від руйнування.

