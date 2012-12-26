З наступного року місто позбавиться двох ЖЕКів

26 січня на черговій 27-ій сесії міської ради 6-го скликання міський голова Володимир Гройсман підбив підсумки року, що минає, та розповів про плани і основні завдання на наступний рік. Окрім того, депутати затвердили Програму соціально-економічного розвитку та міський бюджет на 2013 рік. Почесним гостем останньої у цьому році сесії став новопризначений голова Вінницької ОДА Іван Мовчан.

Про це повідомляє Департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

Дохідна частина головного фінансового документу міста сформована у розмірі 1,429 мільярди гривень (на 17% більше ніж 2012 року). Видатки передбачені в обсязі 1,432 мільярди гривень (на 17,6% більше видатків поточного року). За прогнозами фінансистів, наступний рік буде досить складним. На відміну від бюджету 2012 року, коли було заплановано досить багато коштів на бюджет розвитку, кошторис 2013 року має соціальне спрямування.

Мер Вінниці Володимир Гройсман каже, що бюджет наступного року є непростим, і, швидше за все, за підсумками перших трьох місяців 2013-го, до нього будуть вноситись зміни, але акценти у ньому закладені такі, які відповідають інтересам людей. А що стосується результатів 2012 року, то рік для міста був успішним.

- Він був для Вінниці результативним. Ми докладали достатньо зусиль, аби Вінниця і далі ставала регіональним і сучасним центром, і формуємо багато завдань на подальшу перспективу. Також хочу сказати, що ми у цьому році отримали безпрецедентну підтримку державного та обласного бюджетів – разом майже 78 млн. грн. Що у поєднанні з коштами міста дозволило пришвидшити вирішення багатьох завдань, які ми перед собою ставили. І користуючись нагодою, хотів би подякувати керівництву держави та області за розуміння і допомогу. Впевнений, що і в подальшому ми так само спільно будемо вирішувати задачі, які стоять перед містом.

Цю позицію підтвердив і голова Вінницької ОДА Іван Мовчан.

- Я абсолютно переконай, що ми з Володимиром Борисовичем послідовно будемо робити усе для того, щоб розвивати Вінницю, яка є столицю Вінниччини, формувати тут перспективу і створювати комфорт для мешканців. Сьогоднішній звіт міського голови довів те, що мер і депутатський корпус працюють послідовно, системно і конструктивно. І всі свої здорові амбіції спрямовують на покращення інфраструктури міста та умов життя вінничан. І це дуже здорово.

Поряд із захищеними статтями та фінансуванням закладів освіти, охорони здоров’я та соціального захисту населення, у наступному році продовжиться фінансування капітальних робіт в різних сферах. Зокрема, це 2-й етап будівництва трамвайної лінії, яка з’єднає вулицю Келецьку із Барським та Хмельницьким шосе, капітальний ремонт доріг у приватному секторі за рахунок співфінансування із мешканцями. Також триватимуть роботи по каналізуванню приватного сектору – у 2013-му на Старому місті стартує вже 3-й етап будівництва мереж водовідведення. Передбачається також і продовження реконструкції мереж зовнішнього освітлення, зокрема, планується влаштувати підсвітку центрального мосту.

У наступному році зміняться підходи до проведення робіт з благоустрою міста – особлива увага приділятиметься прибудинковим територіям і тротуарам. Але паралельно триватиме реконструкція й доріг та вулиць міста, в тому числі з облаштуванням велосипедних доріжок. Будуть з’являтись у Вінниці і нові спортивні та дитячі мультикомплекси – відповідно до можливостей бюджету, їх буде встановлено не менше трьох. Планується також побудувати футбольне поле зі штучним покриттям в одному з мікрорайонів.

Продовжаться зміни і в житлово-комунальному господарстві. В рамках угоди зі Швейцарською Конфедерацією у місті розпочнеться модернізація системи теплопостачання у двох мікрорайонах міста (реконструкція теплових мереж і котелень, встановлення індивідуальних теплових пунктів). Також в наступному році за межами Вінниці буде встановлено сміттєсортувальну станцію.

Зміняться підходи до роботи із мешканцями в ЖЕКах №7 та 16. Тут буде створено Центри обслуговування споживачів, які сьогодні вже працюють у ЖЕКах №15 та №5. У 2012 році на базі ЖЕКу №12 розпочалось впровадження автоматизованої системи управління житлово-комунальним господарством. У наступному році продовжиться її тестування та поширення на інші житлово-експлуатаційні підприємства. Ця система допоможе вдосконалити організацію роботи житлово-експлуатаційних підприємств та покращити якість надання послуг споживачам.

Щороку міська влада підвищує стандарти надання адміністративних і соціальних послуг населенню. Центр адміністративних послуг «Прозорий офіс» вже набув статусу регіонального, а у реконструйованих у цьому році приміщеннях в тестовому режимі розпочали роботу територіальні відділення Центру, де надаються соціальні послуги муніципальними та державними органами. Також у недалекій перспективі планується збільшити кількість адміністративних послуг, які надаватимуться через Інтернет.

У промисловості міста і в подальшому планується проведення модернізації і технологічного оновлення виробничих потужностей, впроваджуватимуться енергозберігаючі технології. У майбутньому році очікується введення в експлуатацію молочноконсервного комбінату корпорації "Рошен" та нових виробничих потужностей олієжиркомбінату. Ці процеси вже розпочаті. Запрацює і сучасне підприємство з випуску фасадних матеріалів "Бастіон". Триватимуть роботи з модернізації потужностей "Вінницяпобутхім", "Сперко-Україна", розшириться виробництво на підприємстві "Аграна-Фрут". Також розпочнеться процес відновлення роботи реорганізованих державних підприємств 45-го експериментального механічного заводу та 732-го ремонтного заводу. Введення в експлуатацію нових потужностей промислових підприємств надасть можливість додатково забезпечити робочими місцями більше 7 тис. вінничан.

Продовжиться системна робота по модернізації тролейбусного парку міста. Цього року було проведено капітально-відновлювальний ремонт 20 тролейбусів, в наступному планується іще 40. Таким чином за 2-3 роки місто повністю модернізує тролейбусний парк. Також у наступному році буде проводитись інвестиційний конкурс для забезпечення міського пасажирського транспорту автоматизованими системами диспетчерського управління, та розпочнеться впровадження пілотного проекту «Електронний проїзний» і «Картка Вінничанина».

В освітніх закладах міста в наступному році будуть проводитись капітальні ремонти, на що в бюджеті передбачено близько 4 млн. грн. В діючих міських садочках планується відкриття 14 нових груп. Окрім того, будуть реалізовуватись проекти, пов’язані із інклюзивною освітою: у садочку № 24 буде обладнано колясочну для інвалідних візків, а в гімназії № 6 – ліфт-підйомник для потреб дітей з обмеженими можливостями. У пришкільних таборах цьогоріч оздоровиться 4,5 тисяч учнів (на 500 учнів більше, аніж у минулому році).

Триватиме і удосконалення медичного обслуговування вінничан. На майбутній рік заплановано створення хоспісного відділення на 30 ліжок на базі лікарні № 3 та відділень невідкладної допомоги у центрах первинної медико-санітарної допомоги (за умови забезпечення автотранспортом за рахунок субвенції державного бюджету), реконструкція амбулаторії сімейної медицини по вул. Пархоменко. Продовжуватиметься робота по впровадженню "Електронної картки пацієнта" – пілотним закладом у 2012-му році став Центр первинної медико-санітарної допомоги №6, у наступному році електронні картки пацієнтів з’являться у ЦПМСД №5. Також у планах – профілізація міських лікарень та пологових будинків, що дозволить покращити якість роботи хірургічної та акушерсько-гінекологічної служб.

Серед проектів, які започатковані у минулі роки, і які будуть продовжуватись і далі – програма «Муніципальне житло». Вже розпочато зведення третього будинку по провулку Щорса на 140 квартир. Також протягом двох наступних років міська влада планує повністю ліквідувати чергу на проведення капітального ремонту помешкань інвалідів війни.

Відбуватимуться і зміни у формуванні міського середовища. У 2013 році будуть затверджені зміни до Генерального плану. Також розробляються іще декілька стратегічних містобудівних документів: «Концепція формування суспільного простору в м. Вінниці» та «Проект землеустрою зміни межі м. Вінниці». У співпраці із міжнародними експертами буде завершено роботу над Стратегічним планом розвитку міста до 2020 року, в основу якого закладено Концепцію «Вінниця – 2020».

Співробітництво із міжнародними організаціями для Вінниці залишається одним з пріоритетних напрямків роботи міської влади. Підтримка місцевих ініціатив іноземними структурами дозволяє залучати передовий досвід по вирішенню важливих для громади проектів, а також технології, інвестиційні і грантові ресурси. В наступному році Вінниця продовжить активно співпрацювати в різних сферах із Швейцарією, Ізраїлем та Польщею. Ці країни вже давно стали надійними партнерами для нашого міста, і досвід цієї взаємодії говорить про те, що вони також зацікавлені у тих перетвореннях, які щороку змінюють Вінницю і життя її мешканців.

Говорячи про завдання наступного року, міський голова Володимир Гройсман зазначив:

- Для нас це рік не буде простим. Але я переконаний, що як будь-який новий рік, - він має вселяти у нас максимальний оптимізм. І вірю, що ті задачі, які перед нами стоять, - ми зможемо виконати. Я щиро дякую всім за плідну співпрацю. І бажаю у Новому році оптимізму та шаленого патріотизму до нашого міста.