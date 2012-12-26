У Вінницькій міськраді з‘явився новий депутат

26 грудня на черговій сесії Вінницької міськради мер Володимир Гройсман вручив посвідчення депутата Олегу Легезі, обраному до міської ради в порядку черговості за списком місцевої організації політичної партії «УДАР» (Український демократичний альянс за реформи Віталія Кличка)», повідомляє "Вінниця‘ОК"

Відповідне рішення міська виборча комісія ухвалила на своєму засіданні 11 грудня після того, як депутата міськради від «УДАРу» Геннадія Ткачука було обрано до парламенту за списком цієї політичної сили. Рішення міськвиборчкому, як того вимагає закон, на сесії озвучив голова комісії Дмитро Шевчук.

Олегу Легезі 39 років, він є приватним підприємцем та членом політичної партії «УДАР».