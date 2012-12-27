На Новий рік буде морозно

На 28 грудня синоптики прогнозують у Вінниці вночі і вдень хмарну з проясненням погоду. Вітер західний – 5-10 метрів за секунду, температура повітря вдень – від 1 до 4 градусів тепла.

29 і 30 грудня у Вінниці буде хмарно з проясненням, без опадів, місцями – ожеледиця.

Температура повітря 29 грудня вночі -6... -11 градусів морозу, вдень -3..- 8 з позначкою мінус.

Вночі 30 грудня температура повітря знизиться до 9-14 градусів морозу, вдень буде ...-2...-7.

На 31 грудня синоптики прогнозують у Вінниці мінливо хмарну погоду, без опадів, температура повітря – вночі 5-10 градусів морозу, вдень – 0-5 морозу.