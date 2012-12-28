Шахрайка роздягнула вінницьку студентку

Оперативники вінницької міліції у Луцьку затримали жінку, яка серед білого дня на вулиці міста під приводом ворожіння зі студентки одного з вінницьких університетів зняла золоті прикраси, шубу та чоботи.

Про це повідомляє сектор зв’язків з громадськістю УМВС України у Вінницькій області.

На початку грудня до міського відділу міліції звернулась 21-річна студентка одного з університетів міста Вінниці з повідомленням про те, що біля її будинку по вулиці Київській, невідомий чоловік, погрожуючи предметом схожим на пістолет, заволодів її золотими прикрасами, шубою та чоботами.

Як розповів начальник карного розшуку УМВС України у Вінницькій області Олександр Глянько, поки правоохоронці намагалися встановити особу чоловіка, який скривдив дівчину, та шукали свідків, потерпіла пригадала, що до прикрого інциденту, біля місцевого магазину, до неї підходили дві жінки та запитували, де можна взяти напрокат або придбати дитячі новорічні костюми. Після цього одна з жінок пішла у невідомому напрямку, а інша запропонувала поворожити...

Це все, що могла пригадати студентка після зустрічі з незнайомками. Цей начебто незначний спогад і став вирішальним у розкритті даного правопорушення та встановленні осіб причетних до нього. Правоохоронці почали пошуки жінки, яку на вулиці міста з потерпілою дівчиною бачили випадкові перехожі.

За показами свідків, жінка з шубою у руках сідала у іномарку, за кермом якої знаходився чоловік. Автомобіль запам’ятався тим, що з боку водія було відсутнє дзеркало заднього виду. Заме за цією ознакою міліціонери почали шукати автомобіль встановленої марки та кольору по всій державі і знайшли у Луцьку.

Власник іномарки підтвердив той факт, що у день скоєння правопорушення він дійсно був у Вінниці зі своєю 34-річною знайомою та її подружкою. Жінки попросили його відвести їх у іншу область у справах. Більше він нічого не знає. Не здивувалась появі правоохоронців і його знайома. Жінці не було сенсу доказувати свою непричетність до правопорушення, оскільки не на її користь свідчили неспростовні докази. Вона повернула міліціонерам шубу та взуття, а от прикраси жінка вже встигла продати.

Потерпіла свою кривдницю впізнала, а от чоловіка, який був за кермом автівки, сказала, що бачить вперше. До того ж потерпіла взагалі погано пам’ятає, що саме з нею відбувалося, і тепер сумнівається чи взагалі був чоловік, який погрожував їй зброєю. Скоріш за все зловмисниця володіє даром гіпнозу та навіювання.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). За такий злочин передбачено покарання до трьох років позбавлення волі.