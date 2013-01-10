У іномарці везли 840 літрів спирту, а у "п‘ятірці" - маріхуану

9 січня о 14.40 год. в ході проведення оперативно-службової діяльності, працівниками СДСБЕЗ та ВДАІ в м. Бар було зупинено автомобіль "Пежо", під керуванням жителя м. Могилів-Подільський, 1970 р.н, де було виявлено незаконне перевезення 840 л прозорої речовини з різким запахом спирту, розфасованої в 24 пластикових каністрах ємкістю 35 л кожна.

Про це повідомляє прес-служба Деражвтоінспекції у Вінницькій області.

9 січня о 8.45 год. в с. Мазурівка водій автомобіля "ВАЗ-2106", 1962 р.н., житель с. Саїнка допустив наїзд на жительку с. Мазурівка, 1955 р.н, яка отримала тілесні ушкодження у вигляді відкритого перелому правої ноги та госпіталізована в Чернівецьку ЦРЛ. Водій тверезий, посвідчення водія має.

9 січня о 17.30 год. в ході відпрацювання м. Козятин, працівниками ВДАІ по вул. Щорса було зупинено автомобіль "ВАЗ-21115" під керуванням жителя м. Козятин, 1973 р.н.,де у пасажира, жителя Житомирської області Ружинського району було виявлено та вилучено 10 г марихуани. Вилучене направлено в НДЕКЦ УМВС на дослідження. Дана інформація зареєстрована в ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ст. 309 КК України.