Шість вінницьких депутатів отримали посади у Верховній Раді
Решта - чекають
Шість з тринадцяти депутатів, що представляють Вінницьку область у Верховній Раді України отримали відповідальні посади, повідомляє 20 хвилин.
Отже, поіменно:
Михайло Герасимчук (фракція КПУ) - член Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.
Микола Джига (фракція ПР) - заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією.
Олександр Домбровський (позафракційний) - член Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин.
Григорій Заболотний (позафракційний) - член Комітету Верховної Ради України з питань бюджету.
Олег Зарубінський (фракція ПР) - член Лічильної комісії Верховної Ради України сьомого скликання.
Віктор Жеребнюк (фракція ПР) - член Комітету Верховної Ради України з питань бюджету.
Оксана Калетнік (фракція КПУ) - перший заступник Голови Комітету Верховної Ради України з питань бюджету.
Григорій Калетнік (фракція ПР) - голова Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин.
Ігор Калетнік (КПУ) - перший заступник Голови Верховної Ради України
Микола Катеренчук (фракція «Батьківщина») - член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики.
Петро Порошенко (позафракційний) - член Комітету Верховної Ради України з питань європейської інтеграції.
Володимир Продивус (фракція ПР) - член Комітету Верховної Ради України з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики.
Геннадій Ткачук (фракція УДАР) - член Комітету Верховної Ради України з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики, голова підкомітету з архітектури та містобудування.