Шість вінницьких депутатів отримали посади у Верховній Раді

09:02, 15 січня 2013
Вінниця
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Шість з тринадцяти депутатів, що представляють Вінницьку область у Верховній Раді України отримали відповідальні посади, повідомляє 20 хвилин.

Отже, поіменно:

Михайло Герасимчук (фракція КПУ) - член Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.

Микола Джига (фракція ПР) - заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією.

Олександр Домбровський (позафракційний) - член Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин.
                                                                                                                                           
Григорій Заболотний (позафракційний) - член Комітету Верховної Ради України з питань бюджету.

Олег Зарубінський (фракція ПР) -  член Лічильної комісії Верховної Ради України сьомого скликання.                                      

Віктор Жеребнюк (фракція ПР) - член Комітету Верховної Ради України з питань бюджету.

Оксана Калетнік (фракція КПУ) - перший заступник Голови Комітету Верховної Ради України з питань бюджету.

Григорій Калетнік (фракція ПР) - голова Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин.

Ігор Калетнік (КПУ) - перший заступник Голови Верховної Ради України

Микола Катеренчук (фракція «Батьківщина») - член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики.
                                                                                                                                                               
Петро Порошенко (позафракційний) - член Комітету Верховної Ради України з питань європейської інтеграції.

Володимир Продивус (фракція ПР) - член Комітету Верховної Ради України з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики.

Геннадій Ткачук (фракція УДАР) - член Комітету Верховної Ради України з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики, голова підкомітету з архітектури та містобудування.

 

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