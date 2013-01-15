Шість вінницьких депутатів отримали посади у Верховній Раді

Шість з тринадцяти депутатів, що представляють Вінницьку область у Верховній Раді України отримали відповідальні посади, повідомляє 20 хвилин.

Отже, поіменно:

Михайло Герасимчук (фракція КПУ) - член Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.



Микола Джига (фракція ПР) - заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією.



Олександр Домбровський (позафракційний) - член Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин.



Григорій Заболотний (позафракційний) - член Комітету Верховної Ради України з питань бюджету.



Олег Зарубінський (фракція ПР) - член Лічильної комісії Верховної Ради України сьомого скликання.



Віктор Жеребнюк (фракція ПР) - член Комітету Верховної Ради України з питань бюджету.



Оксана Калетнік (фракція КПУ) - перший заступник Голови Комітету Верховної Ради України з питань бюджету.



Григорій Калетнік (фракція ПР) - голова Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин.



Ігор Калетнік (КПУ) - перший заступник Голови Верховної Ради України



Микола Катеренчук (фракція «Батьківщина») - член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики.



Петро Порошенко (позафракційний) - член Комітету Верховної Ради України з питань європейської інтеграції.



Володимир Продивус (фракція ПР) - член Комітету Верховної Ради України з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики.



Геннадій Ткачук (фракція УДАР) - член Комітету Верховної Ради України з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики, голова підкомітету з архітектури та містобудування.



