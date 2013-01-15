“Вінницькі зубри” переграли одеситів

12 та 13 січня у спортивній залі Вінницького педуніверситету пройшов перший новорічно-різдвяний турнір з баскетболу.

В ньому взяли участь вінницькі команди "Педуніверситет", "Вінницькі Зубри", "Технічний коледж" і "Одеський національний морський університет".

"Зубрів", як і під час виступів у вищій лізі (на жаль, вони знялись зі змагань через брак коштів), очолював Сергій Бєлобородов. У цій команді разом з молодим майстром спорту України Миколою Здиркою грав 60-річний Віктор Середин. Сивий ветеран, незважаючи на вік, активно діяв і в нападі, і в захисті.

Всі команди грали дуже завзято. І особливо "Зубри", які, вочевидь, "зголодніли" за баскетболом і працювали "на повну котушку". Вболівальники теж скучили за грою, тому обабіч спортивного майданчика яблуку було ніде впасти.

Переможцем турніру закономірно стала команда "Вінницькі Зубри". На 2-у місці - колектив одеситів, на 3-у "Педуніверситет".



