На Вінниччині з’явилось 190 тисяч нових власників землі

За 2012 рік територіальними органами Держземагентства Вінницької області зареєстровано 190,5 тисяч правовстановлюючих документів на землю.

Про це повідомило Головне управління Держземагенства у Вінницькій області.

З них - 76,6 тисяч державних актів на право власності на земельні ділянки. 0,3 тисяч державних актів на право власності на земельну ділянку, виданих юридичним особам, 0,4 тисяч державних актів на право постійного користування земельною ділянкою і 113,2 тисяч договорів оренди.

Також проставлено 15,7 тисяч відміток про перехід права власності, відкрито Поземельну книгу на 172,4 тисяч земельних ділянок, видано 27,0 тисяч витягів з поземельної книги