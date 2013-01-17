Хлопці зливали пальне з машин "швидкої"

У Шаргородському районі міліція затримала трьох молодиків, які вночі з бензобаків машин швидкої допомоги скоїли крадіжку палива.

Про це розповів начальник Шаргородського райвідділу міліції Олександр Намакарський.

Близько другої години ночі по спецлінії 102 надійшло повідомлення від медичного працівника швидкої допомоги Шаргородської центральної районної лікарні про те, що невідомі особи щойно намагались скоїти крадіжку палива з чергової машини швидкої допомоги. Заявник повідомив, що він, чергуючи уночі, вийшов на вулицю та побачив біля машини трьох молодиків з каністрою, які намагалися скоїти крадіжку бензина з автомобіля швидкої допомоги. Побачивши лікаря, молодики втекли в невідомому напрямку.

Прибувши на місце пригоди працівники міліції з’ясували, що тієї ночі чергували бригади лікарів на трьох автомобілях швидкої допомоги. З двох машин, які знаходилися на території лікарні, зловмисникам все ж таки вдалося викрасти бензин, а з третьої не встигли – злякалися лікаря, який вийшов до машини. Тікаючи з місця кримінального правопорушення, зловмисники залишили автівку, на якій приїхали. Міліціонери за лічені хвилини встановили власника покинутого автомобіля та адресу його проживання. Протягом години троє зловмисників з каністрою бензину були затримані. Ними виявилися 21, 23 та 27-річні жителі одного з сіл району. У такій спосіб молодики вирішили заправити свій автомобіль.

Дане правопорушення працівниками міліції внесено до єдиного реєстру досудового розслідування. В діях трійці попередньо вбачаються ознаки правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України (крадіжка), яке карається позбавленням волі на строк від 3 до 6 років.