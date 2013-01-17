З Вінниці літатимуть на Москву та Анталію

17 січня до Вінниці прибула делегація керівників підприємтсва "Мотор Січ". Представники компанії мають обговорити з губернатором Вінниччини Іваном Мовчаном питання можливості організації та виконання регулярного авіарейсу Москва-Вінниця-Москва, повідомляє Вінниця‘ОК.

Така можливість, безумовно, сприятиме розвитку потенціалу аеропорту «Вінниця» і стане корисною не тільки для вінничан, а й для авіапасажирів сусідніх областей.

Нагадаємо, 15 січня, у Вінницькій ОДА на нараді щодо розвитку туристичної галузі регіону йшлося про можливість та доцільність відкриття авіасполучення Вінниця – Анталія. В ході зустрічі було створено робочу групу, на яку покладено зобов’язання проаналізувати існуючі перешкоди та ризики, а також визначити необхідні кроки для відкриття авіарейсів до Туреччини .

На останній сесії депутати Вінницької облради затвердили статутний фонд комунального підприємства “Аеропорт Вінниця” у сумі 12 млн. 341 тис. 162 грн.

Довідка.

За перші два тижня 2013 року аеропорт «Вінниця» відправив і прийняв 5 авіарейсів.

У 2012 році аеропорт обслужив майже 10 тисяч пасажирів, прийнявши і відправивши 200 рейсів. Переважна кількість пасажирів, – це туристи.

КП “Аеропорт “Вінниця” (Гавришівка) є спільною комунальною власністю територіальних громад Вінницької області. Розташований у 7,5 км на схід від залізничної станції м. Вінниця. Довжина бетонної злітної смуги – 2,5 км.

Аеропорт придатний для цілодобової експлуатації літаків весь рік без обмежень.