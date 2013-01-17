На пішоходному переході збили 8-річну дівчинку

16 січня близько 8 години ранку в м. Вінниці сталась ДТП, в який постраждала 8-річна дівчинка.

Це сталось на пішохідному переході по вулиці Чехова. Водій автомобіля «ГАЗ» допустив наїзд на дитину, яка перетинала проїжджу частину дороги зліва на право по ходу руху автомобіля на зелене світло світлофора для пішоходів.

Внаслідок пригоди дівчинка отримала тілесні ушкодження та після огляду лікарями була відпущена додому.