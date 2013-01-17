13-ти та 17-річних дівчат "Опель" відправив у лікарню

Зіткнення двох автомобілей по вул. Привокзальній відправило до лікарні двох неповнолітніх дівчат.

Про це повідомляє прес-служба УМВС у Вінницькій області.

16 січня о 17.30 год. по вул. Привокзальній у місті Вінниці водій автомобіля «ГАЗ-2105» допустив зіткнення з автомобілем «Опель-Омега», який рухався в зустрічному напрямку.

Внаслідок ДТП, пасажири автомобіля «ГАЗ» неповнолітні вінничанки 13 та 17 років були травмовані та доставлені в лікарню.