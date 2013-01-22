Сьогодні - День соборності України

22 січня українці святкують день Соборності України. Свято відзначається щороку в день проголошення Акту возз'єднання Української Народної Республіки та Західно-Української Народної Республіки. Офіційно в Україні День соборності відзначається з 1999 року.

30 грудня 2011 року указом Президента України Віктора Януковича День соборності на офіційному рівні було скасовано. Натомість встановлено «День Соборності та Свободи України».

До Дня Соборності України у Вінниці проведуть інтелектуальний турнір з відео-реалій. Турнір відбудеться 22 січня о 15.00 за адресою вул. Грушевського, 13 (актова зала Вінницького інституту післядипломної освіти педагогічних працівників).

У турнірі братимуть участь учні шкіл та студенти. Організовує турнір управління освіти та науки Вінницької обласної державної адміністрації. Тематика завдань турніру присвячена історії державотворення України.