За Вінниччину тепер відповідатиме Королевська

Кабінет міністрів визначив міністерства та віце-прем'єр-міністрів, відповідальних урядовців за взаємодію з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

Про це йдеться у відповідному розпорядженні Кабміну, опублікованому на сайті уряду.

Згідно з розпорядженням, за безпосередню взаємодію з АРК і м.Севастополь відповідає Мінекономторгівлі, за Харківську область - Міндоходов, Житомирську та Херсонську - Мінагропрод, Київську - МВС, Вінницьку та Чернігівську - Мінсоцполітики, Львівську - Міноборони, Рівненську та Черкаську - Мінфін; координатором роботи з цими регіонами визначено першого віце-прем'єра Сергій Арбузов.

Крім того, безпосередню взаємодію з Кіровоградською та Хмельницькою областями забезпечує Мінпромполітики, Луганською і Чернівецькою - Міненерговугілля, Закарпатською - Мінприроди; координатор цих регіонів - віце-прем'єр Юрій Бойко.

Взаємодію з Волинською та Івано-Франківською областями покладено на Мін'юст, Дніпропетровською та Одеською - на Мінрегіон, м. Київ - Мінінфраструктури; координатором роботи з цими регіонами визначений віце-прем'єр Олександр Вілкул.

Також, взаємодія з Запорізькою та Миколаївською областями покладено на Мінкультури, Сумською - МЗС, Полтавською і Тернопільською - МОЗ, Донецькою - Міносвіти; координатор цих регіонів - віце-прем'єр Костянтин Грищенко.