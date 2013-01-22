Злодій повернувся у магазин, де вкрав рюкзак

В одному з вінницьких магазинів працівники Управління Державної служби охорони затримали молодика, який підозрюється в скоєні крадіжки рюкзака у школярки.

Про це повідомляє Віктор Ловіцький з УДСО при УМВС України у Вінницькій області.

Близько 18 год на пульт центрального спостереження ДСО м. Вінниця надійшов сигнал тривоги. Кнопку тривожної сигналізації натиснув охоронник одного з магазинів міста Вінниці.

Прибувши на місце події, до правоохоронців звернувся охоронник магазину, який вказав на невідомого громадянина, що він кілька днів тому скоїв крадіжку шкільного рюкзака у 13-річної учениці однієї з вінницьких шкіл. Бійці ДСО затримали молодика та доставили у райвідділ для з’ясування обставин правопорушення.

Як стало відомо, що раніше у цьому ж магазині чоловік поцупив рюкзак у школярки. Це було зафіксовано на камери відеоспостереження, якими обладнано магазин. Коли через певний час зловмисник знову прийшов до магазину за покупками, охоронник його впізнав та натиснув кнопку тривожної сигналізації.

Затриманим виявився 26-річний вінничанин, який зізнався у скоєні крадіжки. За даним фактом проводяться слідчі дії, за результатами яких буде надана правова оцінка діям правопорушника.